Laudissa: “Purtroppo il mercato in questo momento non offre soluzioni”

Il mercato apre a gennaio e quindi il Napoli non può accontentarsi di svincolati, ha bisogno di attori di un concerto di primissimo livello e quindi occorre pazienza. Il rientro di Conte dovrà essere dedicato oltre che al discorso psicologico, all’individuazione degli interpreti più adeguati. Elmas per esempio per caratteristiche può svolgere questo ruolo adattandosi. Purtroppo il mercato in questo momento non offre soluzioni, ma prospettive e bisogna guardare con attenzione a cosa c’è di disponibile e che faccia al caso del Napoli.

Pellegrini nonostante sia a scadenza di contratto è tornato protagonista e la Roma che lotta per lo scudetto non si priverà di Pellegrini. Stesso discorso per Frendrup, è fondamentale per il Genoa e cederlo può portare alla società rossoblù un problema serio. Sono solo esempi, ma dimostrano che gli interessi tecnici del Napoli vanno in contrapposizione a quelli dei club di giocatori di appartenenza. Va aspettato il momento giusto per intervenire perchè purtroppo per il Napoli questo mercato entrerà nel vivo non a breve e c’è da capire quali saranno le esigenze dei club a cui si rivolgerà il Napoli per acquistare”.