Infortuni – Già a metà agosto il primo stop

La prima vera frattura – sportiva e simbolica – arriva a metà agosto: Lukaku si ferma per una lesione al retto femorale. Contestualmente era fuori per l’inizio della stagione anche Gutierrez, reduce da un intervento alla caviglia operata in Spagna, mentre a settembre tocca a Rrahmani, infortunatosi con il Kosovo: due mesi ai box e difesa da ricostruire. In mezzo, la ricaduta per Buongiorno, che era stato operato in estate all’inguine, e che ha costretto il difensore a restare fermo un altro mese. Non è andata meglio ai portieri: frattura alla mano per Contini e quella di fine ottobre al metatarso per Meret. Spinazzola (problemi al pube) è stato gestito a intermittenza, ma hanno accusato problemi muscolari anche Neres, Lang e Hojlund. Il centrocampo ha perso invece pezzi nel momento più delicato: Lobotka a inizio ottobre, fermo un mese per un problema agli adduttori, poi il ko di De Bruyne, fino ad arrivare all’ultima tegola, quella del relativa ad Anguissa che costringerà Conte a ridisegnare ancora una volta il suo Napoli.

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS