Il Napoli divide con un’altra squadra il “record” di infortunati
Guidano la “classifica” Napoli e Atalanta, ma tra le più colpite ci sono squadre senza coppe…
Nessuna squadra di Serie A ha riscontrato tanti infortuni muscolari come il Napoli, con l’Atalanta subito alle spalle. Tuttavia, non sembra esserci una immediata correlazione con la quantità di impegni da sostenere, almeno per questa prima parte di stagione. Spiccano, infatti, tra le squadre più colpite Genoa, Lazio e Milan.
I nerazzurri hanno dovuto spesso far fronte con problemi di natura muscolare, arrivando alla doppia cifra di infortuni. A settembre si sono fermati Scalvini, De Ketelaere, Zalewski, Hien, Bellanova e Kossounou. A ottobre Scalvini ha avuto un nuovo problema, mentre De Roon e Maldini sono stati fermati da una contrattura. A inizio novembre è stato il turno di Brescianini, che per un risentimento ha saltato la trasferta di Marsiglia.
L’emergenza del Napoli è piuttosto accentuata. La lista degli infortuni muscolari è lunga: Lukaku non è ancora rientrato e manca da agosto, Rrahmani ha sofferto una lesione di basso grado al bicipite femorale e Meret ha saltato un paio di partite a inizio stagione per un risentimento. Si prosegue con Buongiorno (lesione all’adduttore), Lobotka (lesione all’adduttore), Politano (lesione al gluteo). Hojlund è tornato affaticato dall’ultima sosta, poi De Bruyne si è fatto male al bicipite femorale operato per calciare un rigore e tornerà non prima di febbraio. Gilmour e Spinazzola hanno riscontrato degli affaticamenti muscolari contro il Como, per Anguissa invece il rientro è fissato direttamente per il 2026 (lesione al bicipite femorale).
La meno acciaccata
La Fiorentina ha dovuto gestire due infortuni di carattere muscolare dall’inizio della stagione. Dodò ha avuto un problema nel finale della partita contro la Roma a inizio ottobre, mentre poche settimane fa si è fermato Gosens per una lesione del retto femorale sinistro. Fonte: Gazzetta