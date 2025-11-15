Il momento del Napoli e il calciomercato che verrà: parla Armando Areniello

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Armando Areniello, giornalista esperto di calciomercato della redazione di 7Gold. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Nel caso in cui il Napoli e Conte dovessero separarsi, c’è già qualche nome sul tavolo?

“Al momento non c’è ancora un nome vero e proprio. Possiamo parlare delle suggestioni: Simone Inzaghi o Roberto De Zerbi sono due idee suggestive. Ovviamente non c’è alcuna trattativa, anche perché De Laurentiis ha ancora piena fiducia in Conte ed è in attesa di capire come andrà il cammino in Champions League. Tra l’altro, come ho scritto in settimana, le eventuali dimissioni di Conte De Laurentiis non le accetterebbe mai: vuole assolutamente continuare con lui. In ogni caso, se si dovesse perdere con l’Atalanta, si discuterebbe la risoluzione contrattuale. E, per De Laurentiis, l’obiettivo minimo in Champions è arrivare agli ottavi, altrimenti potrebbe decidere di esonerare il tecnico.”

È d’accordo con chi suggerisce di rivedere la tipologia di allenamento per i troppi infortuni?

“È esattamente così, infatti aggiungo: non è un caso ci siano stati tutti questi infortuni muscolari solo al Napoli. Bisogna rivedere la gestione degli allenamenti.”

Ci scrive un tifoso: “Conte non si è evoluto e avrebbe dovuto dimettersi”. Come commenta?

“Da questo punto di vista sappiamo quanto Conte sia testardo sulle metodologie di lavoro, sui carichi, su come imposti tutto. Però bisogna fare un passo indietro: le partite sono aumentate rispetto a qualche anno fa, la Champions è diversa, i ritmi sono più alti. Bisogna cambiare anche qualcosa nella programmazione.”

Giudica Højlund tra i top attaccanti d’Europa?

“Secondo me tra i top ancora no, è presto. È molto giovane e ha tanti margini di crescita. Ha dimostrato di poterlo diventare per quanto visto nella prima parte di stagione, ma gli manca ancora continuità.”

Il futuro di Lucca a gennaio sarà ancora a Napoli o verrà mandato a giocare altrove?

“Io credo che il Napoli possa cercare una soluzione in prestito se Conte continuerà con una sola punta, soprattutto ora che rientra Lukaku. C’è un po’ di malumore per il minutaggio ridotto. Se Conte resterà col 4-3-3 o comunque con una punta, Lucca potrebbe andare via in prestito. Se invece passerà al 3-5-2, allora Lucca potrebbe restare: in quel caso gli attaccanti sarebbero anche pochi.”

Lookman a gennaio è più vicino alla permanenza all’Atalanta o all’addio?

“A Lookman piace molto il Galatasaray, che sta cercando di convincerlo a sposare la causa turca. Al momento il Galatasaray è avanti anche grazie al lavoro di mediazione di Osimhen. Si è parlato anche del Tottenham e di qualche altro club di Premier, ma a me non risulta. Ciò che mi risulta è l’interesse forte del Galatasaray.”

Quanto rimarrà Conte al Napoli?

“Io dico fino a giugno, non oltre. Sempre che le prossime partite vadano bene. Perché pensando ad un passo falso del Napoli contro l’Atalanta: a quel punto altro che dimissioni, si parlerebbe di risoluzione contrattuale.”

Oggi lei si sente di dire che Conte non si dimetterà?

“Conte non si dimetterà, ma se dovesse perdere con l’Atalanta si lavorerà alla risoluzione contrattuale. Ad oggi no, anche perché ci ha provato telefonicamente con De Laurentiis ed il presidente non ha voluto sentire ragioni. Però, ripeto: se il Napoli perdesse contro l’Atalanta, allora il club dovrà prendere dei provvedimenti, perché significherebbe che la squadra ha mollato definitivamente.”

Quali sono i nomi concreti per il centrocampo del Napoli a gennaio?

“L’obiettivo principale è Kobbie Mainoo del Manchester United: ne parliamo da settimane ed è lui il primo nome sulla lista. Poi si valuterà se fare anche un altro colpo. Soprattutto dopo l’infortunio di Anguissa, che starà fuori tre o quattro mesi, serve un altro centrocampista. C’è anche una suggestione: Marcelo Brozović. È in scadenza nel 2026 con l’Al-Nassr e sta trattando il rinnovo senza ancora un accordo. Potrebbe lasciare già a gennaio e piace sia al Napoli che alla Juventus. Conte e Spalletti lo conoscono bene, quindi potrebbe essere una soluzione. Ma ripeto: il numero uno resta Mainoo.”

Norton-Cuffy del Genoa a gennaio si potrebbe prendere in considerazione?

“È un giocatore che piace al Napoli. Norton-Cuffy, classe 2004, sta facendo molto bene. C’è concorrenza in Italia: soprattutto dell’Inter. Ne ho parlato nelle scorse settimane. Piace perché ha tanti margini di miglioramento. Ma l’obiettivo numero uno, anche per la fascia, resta Juanlu Sánchez ed un nuovo tentativo verrà fatto.”