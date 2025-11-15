Adnkronos News

Haaland: “Pio Esposito chi? Non lo conosco, ma magari ci fa tre gol…”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Erling Haaland si avvicina alla partita di qualificazione ai prossimi Mondiali contro l’Italia con un pizzico di emozione, visto che la sfida potrebbe regalargli i suoi primi Campionati del mondo con la Norvegia. Il centravanti del Manchester City ne ha parlato in conferenza stampa prima del confronto di domani, domenica 16 novembre, a San Siro e ha spiegato: “Mi dispiace ma sono onesto, non so molto di lui. Magari queste parole mi si ritorceranno contro perché ci farà tre gol, ma non io non lo conosco. Di sicuro però se gioca con l’Italia e con l’Inter avrà qualità”.  

Factory della Comunicazione

L’attaccante norvegese ha poi parlato delle sue possibilità di un futuro in Serie A: “Sì, mi piacerebbe, mi piace l’Italia. Ho giocato qui buone partite, non si sa mai cosa accadrà in futuro. Sono in un buon posto adesso nella mia vita, non ci sto pensando ma non si sa cosa accadrà nel futuro”. 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Ballando, Colombari porta in scena il rapporto difficile con il figlio Achille

Adnkronos News

Morti madre e due figli in vacanza in hotel in Turchia, grave il padre

Adnkronos News

Ballando, Nancy Brilli segue il consiglio di Carlucci e ‘affronta’…

Adnkronos News

Non gioca Sinner? Alle Atp Finals si tifa Alcaraz. E Carlos ringrazia in italiano

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.