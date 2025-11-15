napoli egnatia
Fabbroni: “Non solo il numero, è la gravità che fa riflettere”

By Gabriella Calabrese
A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Preoccupa non solo il numero degli infortuni, ma la loro gravità. Questi sono problemi profondi, che incidono nella vita di un atleta. Questa casistica deve far riflettere un pochino, ma non so così. Quando Conte tira in ballo anche il suo staff nel diluvio di dichiarazioni delle ultime partite, dice che devono crescere tutti. Questo mi fa pensare che lui dà un giudizio che dal suo punto di vista non è sufficiente. 4-4-2? Idea buona, ma che va organizzata. Non so se c’è il tempo di fare questo cambiamento, che secondo me sarebbe anche opportuno”.

