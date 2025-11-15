“È ora di dimostrare qualcosa, si devono svegliare”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Niccolò Schira. Queste le sue parole:

“Per me il Napoli con Anguissa perde il suo miglior giocatore, anche in termini di contributo in zona gol. Ce ne sono pochi come lui. Il Napoli già doveva trovare un sostituto prima, oggi a maggior ragione questa esigenza è molto importante. In difesa Conte si può arrangiare, ma a centrocampo il discorso è diverso.

A centrocampo l’allenatore ha già perso De Bruyne, e quindi devono darsi una mossa gli esterni offensivi. Servono le giocate di Lang, che ad esempio deve darsi una mossa invece di far uscire polemiche e lamenti ogni 15 giorni. Non mi pare che Lang avesse incantato, neanche nelle amichevoli. È ora di dimostrare qualcosa. L’unico lampo resta il gol annullato col Torino. Anche Neres si è spento, mentre Lucca non è certo un attaccante che fa reparto da solo. Vanno messi in condizioni di segnare, ma giocatori come Neres e Lang hanno bisogno di qualità per potersi esprimere. Anche loro si devono svegliare”.