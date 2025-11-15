Cucco: “Napoli? Ci sono mancanze ma faccio fatica a parlare di crisi”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mauro Cucco.

Factory della Comunicazione

Ecco le sue parole:

“Il Napoli è ancora lì, faccio fatica a parlare di crisi. Ma è vero che ci sono mancanze sulla produzione del gioco e sulle occasioni da gol. Soprattutto questi infortuni arrivano in serie e sono quasi tutti uguali. Stiamo anche vedendo come molti di questi problemi sono anche piuttosto seri, con lesioni gravi. Più che i carichi penso che il problema sia la gestione del minutaggio. La partita contro l’Atalanta arriverà tra una settimana, e dobbiamo vivere altri giorni con l’attesa di capire cosa succederà. Bisogna aspettare il ritorno di Conte a Castel Volturno e cosa lui chiederà alla squadra. Mi auguro che possa tornare Gilmour, perché può essere la soluzione per sostituire Anguissa. Ma oggi l’interrogativo è sugli umori negli spogliatoi”.