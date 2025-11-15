NewsCalcioNapoli

Cucco: “Napoli? Ci sono mancanze ma faccio fatica a parlare di crisi”

Queste le parole del giornalista Mauro Cucco sulla situazione attuale del Napoli

By Guido Russo
0

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mauro Cucco.

Factory della Comunicazione

Ecco le sue parole:

“Il Napoli è ancora lì, faccio fatica a parlare di crisi. Ma è vero che ci sono mancanze sulla produzione del gioco e sulle occasioni da gol. Soprattutto questi infortuni arrivano in serie e sono quasi tutti uguali. Stiamo anche vedendo come molti di questi problemi sono anche piuttosto seri, con lesioni gravi. Più che i carichi penso che il problema sia la gestione del minutaggio. La partita contro l’Atalanta arriverà tra una settimana, e dobbiamo vivere altri giorni con l’attesa di capire cosa succederà. Bisogna aspettare il ritorno di Conte a Castel Volturno e cosa lui chiederà alla squadra. Mi auguro che possa tornare Gilmour, perché può essere la soluzione per sostituire Anguissa. Ma oggi l’interrogativo è sugli umori negli spogliatoi”.

Potrebbe piacerti anche
News

Arpaia: “Troppi infortuni, il calcio ignora l’allarme. L’Italia non può più…

Calcio

Rrahmani, ci siamo: a breve la firma sul rinnovo

Calcio

Compito complicato: ridurre al minimo la nostalgia di Anguissa

Calcio

SSCN, Champions – Benfica/Napoli: info biglietti settore ospiti

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.