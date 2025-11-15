“Conte cerca una reazione dai suoi. Assenza Anguissa molto importante!”

Nel corso del suo intervento ai microfoni di 1 Football Club, Beppe Galli (agente sportivo) si è soffermato anche sul rendimento del Napoli, ko a Bologna prima della sosta.

Factory della Comunicazione

Dopo Bologna, Conte ha puntato il dito contro i suoi giocatori pubblicamente: non sarebbe stato meglio farlo nello spogliatoio, a porte chiuse?

“Per me lui vuole dare una scossa. Questo è il mio pensiero. Se ha parlato così, evidentemente crede che sia il modo più rapido per ottenere una reazione dai suoi.”

Come si sopperisce all’assenza di Anguissa fino a gennaio o addirittura a febbraio?

“Anguissa è molto importante. Non è facile sostituirlo: non c’è un altro giocatore con la sua fisicità. Sostituirlo si può, certo, ma non è semplice. Quando si costruiscono le squadre bisognerebbe avere dei doppioni, ma ci sono stati infortuni importanti e, nel caso di Anguissa, anche una carenza di calciatori con le sue caratteristiche. Però credo che il Napoli abbia una rosa che può sopperire alla sua assenza. Il Napoli può sopperire all’assenza anche con un cambio tattico, ma bisogna attendere prima il mercato di gennaio. Però bisogna sempre modellarsi su ciò che si ha a disposizione. Qualcosa si può fare.”

Quando Conte tornerà lunedì a Castel Volturno, tornerà anche il sereno o ci dobbiamo aspettare ancora qualcosa?

“Io credo che lunedì si chiariranno tutti. Molte volte certe uscite servono a dare una scossa, a distribuire le responsabilità. Oggi tutti vogliono solo diritti, ma ci sono anche dei doveri: da parte della società e da parte dei giocatori. Non si può pretendere sempre senza dare. Se pensi solo a prendere, non vai da nessuna parte. A volte è come in famiglia: prima o poi devi mettere ordine, perché se perdoni sempre, poi qualcuno ne approfitta. Ogni tanto bisogna farsi sentire.