Compito complicato: ridurre al minimo la nostalgia di Anguissa

A gennaio qualcosa, o meglio qualcuno, dal mercato dovrebbe arrivare. Per il centrocampo, soprattutto, ma adesso occorre valutare come sostituire Anguissa. Il camerunense è un leader…e non solo in campo. Forse sarà quella la parte più difficile della “sostituzione”. La Gazzetta dello Sport scrive: “Billy Gilmour e Eljif Elmas sono gli uomini che dovranno cambiare il Napoli. E cercare di ridurre al minimo la nostalgia di Anguissa. Una assenza che cambia gli equilibri anche interni, per la forte leadership che il centrocampista camerunese ha all’interno dello spogliatoio. E poi per quello che sa dare in campo, specie da quando è arrivato Conte in panchina: sei reti nello scorso campionato, record personale; e già quattro in questo. Ma appena il primato ha iniziato a vacillare, ecco l’imprevisto. E appuntamento, se tutto andrà bene, tra almeno due mesi”.

