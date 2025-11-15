NewsCalcioRassegna Stampa

Cds Campania – DeLa: “CI SFASCIANO”. L’accusa di Aurelio: «Se dalle nazionali tornano infortunati, voglio indennizzi»

By Giuseppe Sacco
0

Furia  sul calcio mondiale

 

Factory della Comunicazione

 

De Laurentiis contro tutti

 

Calendario troppo intenso campionati mortificati dagli interessi di Fifa e Uefa: ecco perché il Napoli dice no.

 

Aurelio De Laurentiis irrompe a distanza, da Ginevra. La sua voce, collegata in diretta con il Centro Congressi della Federico II per l’edizione speciale di “Motore Italia-America’s Cup” finisce per spostare subito il baricentro della discussione. Non solo vela: il presidente del Napoli ha lanciato un altro affondo sul calcio, sugli infortuni e su un sistema che considera ormai fuori controllo.

«Presto i miei giocatori alle nazionali e cosa succede? Rrahmani è tornato sfasciato, Anguissa pure. Così non si può andare avanti». Il punto, per De Laurentiis, è la struttura del calendario: troppe partite, troppe pause, troppe sovrapposizioni. La sua ricetta è drastica: «I campionati non devono avere soste. Bisogna ridurre il numero di squadre e le partite. Se il campionato comincia a luglio e finisce a marzo o aprile, poi si concentrano le nazionali in un tempo determinato. Così avrebbe senso». E qui si inserisce il tema dei rapporti di forza: «Le nazionali devono capire che i giocatori sono nostri dipendenti, pagati da noi. Siamo noi che dovremmo decidere se possono essere sottoposti a ulteriori sforzi. E quando tornano infortunati, ci deve essere un indennizzo vero e una finestra di mercato straordinaria per rimediare». 

 

Fonte: CdS

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Il Napoli di Antonio Conte: idee chiare, evoluzione costante

News

RASSEGNA STAMPA – Prime pagine sportive nazionali del 15 novembre

News

Napoli: Antonio Conte e la sua “pausa” da Napoli, dirige Stellini

News

Nazionali: vittoria per la Slovacchia di Lobotka, zero minuti per Lang

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.