Castel Volturno: Neres e Lucca a segno…contro la Primavera

Sotto la guida del vice Stellini, a Castel Volturno ci si allena e si lavora. In attesa di Antonio Conte, certo, ma soprattutto degli undici nazionali in giro per il mondo. Ieri, al centro tecnico, una partitella con la Primavera azzurra. Ne scrive La Gazzetta dello Sport: “La doppia al giovedì e anche al venerdì, una razione di allenamenti per tenersi in forma e per chiudere una partitina con la Primavera, necessaria per buttare giù a memoria il ritmo gara e anche qualche schema. È finita 6-0, con doppietta di Neres e reti di Lucca, Ambrosino, Vergara e Mazzocchi. Ci sarà poi da fare i conti, alla ripresa, con gli infortuni: se Spinazzola sta meglio ed induce all’ottimismo, conviene andarci cauti con Gilmour, che comunque spera di farcela per sabato prossimo”.

