Briga e Arianna Montefiori presto genitori: “Aspettavamo due gemelli, uno non ce l’ha fatta”

Briga e Arianna Montefiori diventeranno genitori di una femminuccia. Ospite a Verissimo oggi, sabato 15 novembre, la coppia ha raccontato le emozioni dei primi mesi e il lungo percorso affrontato prima di riuscire a coronare il loro sogno di diventare genitori.  

“Ancora non riesco a realizzarlo, aspettavamo questo momento da tanto tempo”, hanno detto i due nel salotto di Silvia Toffanin. “Stavamo provando a realizzare questo sogno da tanti anni, volevo solo costruire una famiglia”, ha detto Arianna. Gli anni passavano, e nonostante i numerosi tentativi il risultato era sempre lo stesso: “Abbiamo dovuto fare delle analisi per accertarci che andasse tutto bene, non c’era nessuna problematica e quindi non capivamo quale fosse il problema. Ci siamo fatti dare un piccolo aiuto, abbiamo fatto la primissima cosa che si fa, quello meno invasiva ed eccoci qua”, ha raccontato l’attrice, visibilmente emozionata.  

Una speranza coltivata per cinque anni: “Siamo stati tranquilli, noi sapevamo non potevamo essere grandi impedimenti. Avevamo tanta fiducia nel processo, queste cose possono anche compromettere la coppia, ma il nostro rapporto è forte”, ha raccontato il cantante Briga. 

La coppia ha rivelato che la gravidanza era iniziata come gemellare, poi purtroppo un “feto si è assorbito”: “Abbiamo un angioletto che ci protegge. Non l’ho vissuta con serenità perché mi sentivo già mamma di due bambini, sono stata molto male. Però, ho parlato con il medico e col tempo mi sono tranquillizzata”, ha raccontato Arianna. 

Poi, il gender reveal in esclusiva a Verissimo: Mattia e Arianna diventeranno figli di una femminuccia: “Dovrebbe nascere ad Aprile”, hanno detto i due genitori. 

