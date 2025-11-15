Beukema lancia un messaggio forte ai tifosi

Il Napoli sta vivendo giorni sospesi: la sosta delle nazionali è arrivata nel mezzo di una crisi tecnica e psicologica, Antonio Conte non sta seguendo gli allenamenti a Castel Volturno e alla lista degli indisponibili si è aggiunto anche Anguissa, ulteriore tegola in un momento già complesso.

Sam Beukema manda un segnale social

In questo scenario di incertezza, il post social di Sam Beukema assume un valore diverso dal solito. Il difensore olandese ha pubblicato su Instagram un carosello dal titolo: «Un po’ di Napoli e un po’ di Olanda», con il cuore azzurro per la città e la bandiera olandese per la sua terra.

Il difensore ha scelto scatti simbolici: il murales dedicato a Maradona, Napoli vista dall’aereo con lo stadio che spunta, il lungomare, le statuette del presepe. Tra le foto compare anche Eljif Elmas, suo compagno di squadra.

Significativi i “mi piace” arrivati da diversi azzurri: Di Lorenzo, Mazzocchi, Lobotka, Olivera, Buongiorno, Ambrosino.

Ma la scelta più forte del post è la canzone: Buongiorno di Gigi D’Alessio. E non è un dettaglio casuale, visto il passaggio del testo:

«Tutte e napulitane vulimmece cchiù bene, stennimece na mano ca nun ce sta nisciuno carnale comme a nuie».