Benfica-Napoli, ecco il numero di biglietti disponibili per i supporters azzurri! Il dato

Calendario fitto e tanti impegni ravvicinati: il Napoli si prepara a vivere un nuovo tour de force post pausa nazionali. Oltre che in campionato e in Coppa Italia, gli azzurri saranno infatti protagonisti anche nella “Fase Campionato” della Champions League, dove tra le gare rimaste da affrontare ci sarà quella in trasferta contro il Benfica in programma il prossimo 10 dicembre alle ore 21. Un match da non fallire quello dello stadio da Luz e rispetto a cui la società azzurra si è fatta trovare pronta, annunciando poco fa tutti i prezzi e le informazioni per l’acquisto dei tagliandi del settore ospiti.

I tagliandi, circa 3.300, saranno messi in vendita dalle ore 15.00 di lunedì 17 novembre fino alle ore 23.59 di giovedì 24 novembre.

Nello specifico verranno erogati sotto forma di voucher, il che consentirà di prenotare un posto per il settore ospiti dello stadio da Luz. La procedura di acquisto del voucher potrà essere espletata sul sito di TicketOne al link indicato sul sito della SSC Napoli e genererà un documento pdf che il tifoso riceverà via e-mail. Entro il giorno antecedente l’evento, l’acquirente riceverà all’indirizzo e-mail utilizzato in fase di registrazione sul sito di Ticketone una e-mail contenente il titolo per l’accesso allo Stadio in pdf. In ogni caso per accedere all’impianto servirà esclusivamente esibire al personale il titolo originale stampato o da smartphone in formato pdf.

Sarà possibile ottenere i voucher al costo di 45 euro in due distinte fasi di vendita, durante le quali si potrà acquistare un solo biglietto per ogni transazione e la modalità di vendita sarà esclusivamente “best seat”. La prima comincerà alle ore 15:00 di lunedì 17 novembre e terminerà alle ore 23:59 di giovedì 20 novembre. In questo lasso di tempo l’acquisto sarà consentito ai soli possessori della fidelity card SSC Napoli “Fan Stadium Card”, i quali dovranno utilizzare il numero della Fidelity Card e il codice Pin per sbloccare l’evento ed accedere alla procedura di acquisto sul sito di Ticketone, riconoscendosi con la stessa card. In caso di disponibilità residua di posti, alle ore 12:00 di venerdì 21 novembre partirà la seconda fase di vendita libera, con termine alle ore 23:59 di lunedì 24 novembre, ovvero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

