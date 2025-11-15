Bari, donna di 70 anni muore soffocata da una mozzarella

(Adnkronos) – Una donna di 70 anni è morta soffocata da una mozzarella questa mattina a Casamassima, in provincia di Bari. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia locale, intervenuta sul posto, il figlio, che era alla guida della vettura, è sceso per fare un acquisto mentre la vittima è rimasta nell’abitacolo. Qui ha assaggiato una mozzarella. Quando il figlio è tornato ha notato che la donna soffocava. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia locale ma non c’è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di salvarla. E’ avvenuto nel centro cittadino in via San Michele. Madre e figlio si trovavano a Casamassima di passaggio.

