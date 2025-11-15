Adnkronos News

Ballando, standing ovation per Delogu: il gesto di Nikita dopo l’esibizione

(Adnkronos) – Andrea Delogu è tornata in pista a Ballando con le stelle. Stasera, sabato 15 novembre, la conduttrice è ricomparsa accanto al maestro e partner di ballo Nikita Perotti, dopo due settimane di assenza dovuta a un grave lutto familiare. Lo scorso 29 ottobre, Delogu ha perso il fratello Evan in un incidente stradale. 

A Ballando, prima dell’esibizione, la conduttrice ha ricevuto una clip in cui tutti i concorrenti di Ballando hanno mostrato la loro vicinanza e la gioia per il suo rientro in gara. Subito dopo il tango, Nikita le si è avvicinato e sussurrando ha chiesto: “Come stai?”. “Mmmh”, ha risposto Delogu, visibilmente emozionata per il ritorno in pista. 

Standing ovation per la coppia. L’esibizione ha conquistato la giuria e il pubblico. Andrea supera così la sfida dello spareggio contro Marcella Bella e Filippo Magnini, conquistando insieme all’ex nuotatore il rientro ufficiale in gara. 

