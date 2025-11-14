CalcioNewsSu X.com

UFFICIALE – Da oggi vendita libera dei biglietti Napoli/Atalanta (Fase 2)

La vendita dei biglietti per la partita di Serie A contro l’Atalanta e per la partita di Coppa Italia contro il Cagliari si articola in due fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Fidelity Card; la seconda fase (Fase 2), di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1, i possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario ma potranno anche acquistare il biglietto ad un prezzo scontato.

Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente online al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni. Clicca qui per maggiori info.

FASE 2 – VENDITA LIBERA

In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 2 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera, avrà inizio alle ore 12:00 di venerdì 14 Novembre 2025 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone. Per maggiori info sulla modalità Passbook consultare questo link.

I prezzi

 

Fonte: SSC Napoli

