NewsCalcioSu X.com

UFFICIALE – Da oggi le promozioni di Napoli/Atalanta

By Giuseppe Sacco
0

VENDITA PER TIFOSI CON DISABILITÀ PER NAPOLI VS ATALANTA

Factory della Comunicazione

Le informazioni per la vendita dei tagliandi per i tifosi con disabilità saranno pubblicate nei prossimi giorni

 

VENDITA PER LE FAMIGLIE (TRIBUNA FAMILY) PER NAPOLI VS ATALANTA

I posti riservati alle famiglie (Tribuna Family) saranno acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore dalle ore 12:00 di venerdì 14 Novembre 2025, presso i punti vendita abilitati (clicca qui per consultare l’elenco) e previa esibizione della documentazione indicata al seguente link https://sscnapoli.it/tribuna-family/. L’inizio della vendita della Tribuna Family è previsto nella Fase 2, pertanto non sarà necessario essere in possesso della fidelity card.

Questi i prezzi della Tribuna Family:

  • Adulti € 14,00
  • Under 12 € 10,00
Potrebbe piacerti anche
News

Un ciclo terribile: ll momento della verità in 4 mosse

News

Jeda: “ Pesanti e inopportune le parole di Conte. A Napoli malumore incomprensibile”

Calcio

UFFICIALE – Da oggi vendita libera dei biglietti Napoli/Atalanta (Fase 2)

News

CdS Campania – “FATEVI BENEDIRE”. L’ultima colonna spezzata, il…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.