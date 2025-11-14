NewsCalcioNapoli

Stellini, il doppio di Conte: 15 anni di strada insieme e ora guida il Napoli nell’attesa del tecnico

By Emanuela Menna
0

Cristian Stellini e Antonio Conte sono una coppia professionale indissolubile da quindici anni: sempre insieme, dal Bari al Siena, poi Juventus, Inter, Tottenham e ora Napoli. Stellini, ex difensore riflessivo e mai sopra le righe, ha costruito la sua carriera grazie al legame con Conte, con cui condivide idee e metodo di lavoro sin dagli ultimi anni da calciatore.
Anche in questi giorni di pausa forzata del tecnico, è Stellini a tenere in mano il Napoli a Castel Volturno, apprezzato dallo spogliatoio e considerato una garanzia di continuità. Ha già vissuto un’interim importante al Tottenham e ora ripete il copione: gestisce il gruppo, porta avanti la preparazione e attende il rientro di Conte per ripartire insieme, come fanno da una vita.

 

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino

Potrebbe piacerti anche
News

Scandalo scommesse in Turchia: 102 giocatori squalificati, coinvolti anche tesserati…

News

Valentini: “Nazionale da difendere, non da fischiare. Conte tenga il timone: il…

News

Leonardi: “Xavi idea perfetta per l’Italia, Napoli lo affascina. E sul nipote…

News

Primavera a supporto e partitella finale: azzurri verso il weekend di pausa

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.