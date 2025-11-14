Stellini, il doppio di Conte: 15 anni di strada insieme e ora guida il Napoli nell’attesa del tecnico

Cristian Stellini e Antonio Conte sono una coppia professionale indissolubile da quindici anni: sempre insieme, dal Bari al Siena, poi Juventus, Inter, Tottenham e ora Napoli. Stellini, ex difensore riflessivo e mai sopra le righe, ha costruito la sua carriera grazie al legame con Conte, con cui condivide idee e metodo di lavoro sin dagli ultimi anni da calciatore.

Anche in questi giorni di pausa forzata del tecnico, è Stellini a tenere in mano il Napoli a Castel Volturno, apprezzato dallo spogliatoio e considerato una garanzia di continuità. Ha già vissuto un’interim importante al Tottenham e ora ripete il copione: gestisce il gruppo, porta avanti la preparazione e attende il rientro di Conte per ripartire insieme, come fanno da una vita.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino