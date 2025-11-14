Adnkronos News

Sky down oggi, problemi 14 novembre. Cosa succede

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Sky down oggi, venerdì 14 novembre, in Italia con problemi soprattutto nella visione in streaming dei canali dell’emittente televisiva e nella connessione con internet tramite smart tv. Il sito downdetector, che monitora le anomalie della rete, evidenzia un’impennata nelle segnalazioni di disservizi, soprattutto verso le ore 14 con centinaia di utenti che hanno riscontrato disservizi. 

Factory della Comunicazione

I problemi sono generalizzati a tutta Italia, ma, a giudicare dalle segnalazioni raccolte da downdetector, riguardano soprattutto le grandi città come Roma, Milano, Bologna e Torino.  

 

tecnologia

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Beatrice Arnera replica ad Andrea Pisani: “Non voglio spettacolizzare il mio…

Adnkronos News

Visibilia, giudice sospende processo Santanchè per diffamazione: atti a Senato

Adnkronos News

Coppa Davis, Sonego convocato al posto di Musetti

Adnkronos News

Proteste pro Gaza prima di Italia-Israele, Piantedosi: “Per Amnesty violazioni…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.