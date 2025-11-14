Adnkronos News

Simona Tagli: “Il 13 maggio sposo il padre di mia figlia”

(Adnkronos) – “Aspetto il sì del padre di mia figlia per sposarmi. Abbiamo già la data, 13 maggio prossimo”. Simona Tagli, ospite di Monica Setta a ‘Storie al bivio’ nella puntata del 27 novembre, anticipa che sposerà l’imprenditore Francesco Ambrosoli, papà della sua unica figlia, Georgia. “Stiamo insieme da 20 anni, ci siamo sfidati, separati e poi riuniti senza mai smettere di essere una famiglia”, dice Simona Tagli. “Adesso però – aggiunge – è venuto il momento di regolarizzare. Se tutto andrà per il verso giusto mi sposo il 13 maggio in chiesa perché il mio precedente matrimonio è stato sciolto dalla Sacra Rota”. 

