NewsCalcioRassegna Stampa

Scandalo scommesse in Turchia: 102 giocatori squalificati, coinvolti anche tesserati del Galatasaray

By Emanuela Menna
0

In Turchia esplode il caso scommesse: la federazione ha sospeso 102 giocatori, tra cui 25 della Super Lig, con squalifiche che vanno da 45 giorni a un anno. L’indagine aveva portato alla convocazione di oltre mille calciatori. Colpiti anche due giocatori del Galatasaray: Eren Elmali, fermato 45 giorni per puntate fatte anni fa in quarta divisione, e Metehan Baltaci, sospeso nove mesi. Il senegalese Alassane Ndao del Konyaspor è l’unico straniero coinvolto ed è stato squalificato per 12 mesi. L’Amedspor, club di seconda divisione, ha rescisso i contratti di cinque tesserati sanzionati.

 

Factory della Comunicazione

Fonte: Corriere dello Sport

Potrebbe piacerti anche
News

Valentini: “Nazionale da difendere, non da fischiare. Conte tenga il timone: il…

News

Leonardi: “Xavi idea perfetta per l’Italia, Napoli lo affascina. E sul nipote…

News

Primavera a supporto e partitella finale: azzurri verso il weekend di pausa

News

Prof. Castellacci: “Infortuni Napoli? Numeri allarmanti. Vanno presi con molta…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.