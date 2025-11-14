Scandalo scommesse in Turchia: 102 giocatori squalificati, coinvolti anche tesserati del Galatasaray

In Turchia esplode il caso scommesse: la federazione ha sospeso 102 giocatori, tra cui 25 della Super Lig, con squalifiche che vanno da 45 giorni a un anno. L’indagine aveva portato alla convocazione di oltre mille calciatori. Colpiti anche due giocatori del Galatasaray: Eren Elmali, fermato 45 giorni per puntate fatte anni fa in quarta divisione, e Metehan Baltaci, sospeso nove mesi. Il senegalese Alassane Ndao del Konyaspor è l’unico straniero coinvolto ed è stato squalificato per 12 mesi. L’Amedspor, club di seconda divisione, ha rescisso i contratti di cinque tesserati sanzionati.

Factory della Comunicazione

Fonte: Corriere dello Sport