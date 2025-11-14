Reginaldo: “Conte sa cosa fa, ha cercato la scossa. Lukaku–Hojlund? Coppia che può rilanciare il Napoli”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione Forza Napoli Sempre, è intervenuto Reginaldo, ex attaccante di Parma e Fiorentina e ora al Magma Napoli, ecco le sue parole:

“Conte è rimasto a Torino per il compleanno della figlia e poi per una pausa concordata, non vedo un problema, sinceramente. Sicuramente, anche dal Piemonte, ha dato indicazioni e segue passo dopo passo gli allenamenti. Ne sono certo, lo ha fatto anche quando ero suo giocatore al Siena. Nè nell’intervista dopo la partita col Bologna ravvedo grossi problemi, dal momento che gli azzurri sono ancora secondi. Toccava a Conte dare la scossa, lo ha fatto apposta secondo me per provocare una reazione, prendendosi anche le colpe per la sconfitta. Il Bologna ha meritato la vittoria, il Napoli è mancato in cattiveria e per questo motivo il tecnico li ha rimproverati pubblicamente, non mancando di assumersi la propria responsabilità. Per me si è comportato così per dare una scossa in questa lunga sosta. Il Napoli con Lukaku e Hojlund insieme? Giocare a Napoli non è facile, la tifoseria è passionale ma esercita tanta pressione quando le cose non vanno bene. In questo momento un calciatore di personalità come Lukaku servirebbe. Con Hojlund il mister ha trovato il modo di attaccare la porta, forse non ancora un legame tra lui e iul resto della squadra. Di certo quando tornerà Big Rom una coppia tra il belga e Hojlund potrebbe risolvere qualche problema”

Factory della Comunicazione