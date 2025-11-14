Primavera a supporto e partitella finale: azzurri verso il weekend di pausa

Il secondo giorno di lavoro senza Conte ha visto nuovamente la Primavera integrarsi con la prima squadra per compensare le tante assenze. In campo sono scesi Lucca, Neres, Milinkovic–Savic, Mazzocchi, Contini, Marianucci, Vergara, Beukema, Gutierrez, Juan Jesus, Ambrosino, oltre ai giocatori non al meglio come Spinazzola, Lukaku e Gilmour, con Anguissa spettatore per via del suo infortunio.

Factory della Comunicazione

Il clima resta particolare: una squadra provata da problemi fisici e da una regressione anche mentale e tecnica, che attende il rientro dei nazionali e del proprio allenatore per ritrovare equilibrio e compattezza. Oggi è prevista l’ultima giornata di lavoro della settimana, sempre con Stellini alla guida: doppia seduta e partitella finale contro la Primavera. Poi scatterà un weekend di riposo, prima della ripresa fissata lunedì, quando Conte tornerà ufficialmente a dirigere il gruppo.