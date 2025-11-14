Pondrelli: “Gli infortuni ti procurano anche una perdita di condizione fisica”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Giuseppe Pondrelli, ex preparatore del Napoli, ecco le sue parole:

“Il Napoli sta disputando una stagione differente da quella dell’anno scorso in cui si giocava una volta a settimana. Quest’anno si gioca di più, i carichi di lavoro sono diversi, i tempi di recupero sono diversi e questo numero di infortuni potrebbe dipendere proprio da questa diversità di stagione.

Gli infortuni ti procurano anche una perdita di condizione fisica perchè quando rientri non stai come stavi prima di farti male. Rrahmani per esempio o Lobotka non sono come erano prima dell’infortunio.

I calciatori quando vanno in Nazionale danno sempre qualcosa in più, magari Anguissa si è allenato intensamente, veniva da partite intense, da un viaggio lungo e questo insieme di cose potrebbe non averle rette.