Paganini: “Lang e Lucca possono essere in partenza”

“Ci si augura che se arrivasse Kobbie Mainoo ci sia un effetto McTominay. Secondo me il Napoli potrebbe fare qualcosa anche in attacco perchè Lucca è un discorso da valutare: potrebbe andare via in prestito e quindi far arrivare un altro attaccante. Il vero spartiacque è che i nomi vengano fatti da Conte perchè tutti i suoi sfoghi vanno in tal senso. Lui voleva Ndoye, lo ha detto pubblicamente più volte anche perchè tutto sommato Ndoye è andato al Nottingham Forest quindi poteva essere preso. E’ importante che i tasselli che arriveranno saranno avallati da Conte per evitare di alimentare inutili polemiche. Il Napoli ogni volta che andava a sedersi col Bologna non trovava mai la quadra. A Conte piacciono i giocatori bravi ad inserirsi e che vedono la porta. Pellegrini è uno di quelli che ha queste caratteristiche. Nell’economia di gioco di Conte, Lukaku è un tassello fondamentale perchè apre gli spazi e quindi se andasse via Lucca, potrebbe anche arrivare un calciatore dalle caratteristiche di Lukaku.