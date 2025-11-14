NewsCalcioNapoli

Paganini: “Lang e Lucca possono essere in partenza”

Ecco le sue parole

By Vincenzo Buono
A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Paolo Paganini, giornalista Rai, ecco le sue parole:

“Ci si augura che se arrivasse Kobbie Mainoo ci sia un effetto McTominay. Secondo me il Napoli potrebbe fare qualcosa anche in attacco perchè Lucca è un discorso da valutare: potrebbe andare via in prestito e quindi far arrivare un altro attaccante. Il vero spartiacque è che i nomi vengano fatti da Conte perchè tutti i suoi sfoghi vanno in tal senso. Lui voleva Ndoye, lo ha detto pubblicamente più volte anche perchè tutto sommato Ndoye è andato al Nottingham Forest quindi poteva essere preso. E’ importante che i tasselli che arriveranno saranno avallati da Conte per evitare di alimentare inutili polemiche. Il Napoli ogni volta che andava a sedersi col Bologna non trovava mai la quadra. A Conte piacciono i giocatori bravi ad inserirsi e che vedono la porta. Pellegrini è uno di quelli che ha queste caratteristiche. Nell’economia di gioco di Conte, Lukaku è un tassello fondamentale perchè apre gli spazi e quindi se andasse via Lucca, potrebbe anche arrivare un calciatore dalle caratteristiche di Lukaku.
Quando Conte parla di giocatori che devono avere fame, credo che si riferisca a Lang e forse a Neres. Lang può essere in partenza, l’altro in partenza per me è Lucca.
Musa in estate è stato vicinissimo al Napoli, poi si è andati su altri giocatori, ma lui è bravo dal punto di vista tattico, dà molto equilibrio, si adatta a tante situazioni”.
