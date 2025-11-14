Padova, 31enne in coma dopo aver comprato Ozempic contraffatto on line

(Adnkronos) – Una donna di 31 anni di Padova ha rischiato di morire, dopo essersi iniettata una dose di Ozempic, comprata sul web. La donna è finita in coma, ma è stata salvata dai familiari che hanno chiamato il 118. Come riporta il Corriere del Veneto, la donna ora sta bene, “ma ha rischiato grosso”, comprando il medicinale su un sito solo apparentemente affidabile. Dall’esame del farmaco e anche della sua confezione è, poi, emerso che la donna si era, invece, iniettata dell’insulina che in una persona sana provoca il coma.

Factory della Comunicazione

La donna non è diabetica, né obesa, ma voleva perdere velocemente qualche chilo e l’unico modo per procurarsi il farmaco era comprarlo su internet, dal momento che non le sarebbe stato comunque prescritto con ricetta medica in quanto non diabetica, e che un mese di punture comprate regolarmente in farmacia costa circa 400 euro.

—

cronaca

[email protected] (Web Info)