Napoli: Antonio Conte e la sua “pausa” da Napoli, dirige Stellini

C’è chi lavora con il pc e chi si arrangia con l’Iphone. È la nuova frontiera del lavoro online, nel calcio un inedito (o quasi) che Antonio Conte ha scelto di sperimentare: s’è preso tre giorni di permesso, d’accordo con il club, e sta seguendo da Torino, che sta a 859 chilometri.

Basta una telefonata al suo vice Stellini prima della seduta pomeridiana e un’altra dopo, poi, secondo quanto riportato dalla gazzetta, c’è Lele Oriali, club manager ma anche l’amico di sempre di Conte, la controvoce della sua coscienza, magari confessore di queste giornate piene di tutto e anche di niente.