Napoli: Antonio Conte e la sua “pausa” da Napoli, dirige Stellini
C’è chi lavora con il pc e chi si arrangia con l’Iphone. È la nuova frontiera del lavoro online, nel calcio un inedito (o quasi) che Antonio Conte ha scelto di sperimentare: s’è preso tre giorni di permesso, d’accordo con il club, e sta seguendo da Torino, che sta a 859 chilometri.
Basta una telefonata al suo vice Stellini prima della seduta pomeridiana e un’altra dopo, poi, secondo quanto riportato dalla gazzetta, c’è Lele Oriali, club manager ma anche l’amico di sempre di Conte, la controvoce della sua coscienza, magari confessore di queste giornate piene di tutto e anche di niente.
Però la tormenta pare essere passata, dunque pure il tormento, ed ormai è venerdì, un’altra giornata senza Conte, poi verrà il weekend, la sosta vera per chi è rimasto e lunedì sarà tutto come prima (?): qualcosa si dovranno pur dire ma può darsi anche che si eviti, non essendoci poi tutti quanti.
Per chiudere e passare avanti, dunque alla prossima settimana, una partitina con la Primavera, una di quelle sfide che una volta si chiamano sfide in famiglia.