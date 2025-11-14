Moricca (PAgoPa): “PagoPa è tecnologia pubblica al servizio di cittadini ed enti”

(Adnkronos) – “L’Assemblea Anci è un momento fondamentale di confronto con i Comuni, nostri principali interlocutori”. Lo ha dichiarato Alessandro Moricca, amministratore unico di PagoPa spa, ribadendo il ruolo della società come partner strategico nel percorso di trasformazione digitale del Paese.

Moricca ha ricordato come PagoPa sia una tech company pubblica incaricata di sviluppare un ecosistema di piattaforme che semplificano la vita dei cittadini e agevolano il lavoro degli enti. Tra queste, la piattaforma dei pagamenti – che quest’anno ha già gestito oltre 389 milioni di transazioni per un valore di circa 85 miliardi di euro –, l’app IO, canale unico di accesso ai servizi pubblici che ha registrato più di 13 milioni di utenti attivi negli ultimi dodici mesi e Send, il sistema di notifiche digitali a valore legale, con più di 26 milioni di invii già realizzati.

Il manager ha sottolineato come questi strumenti abbiano reso standard e omogenei i processi digitali sul territorio nazionale, favorendo una relazione più diretta ed efficace tra Pa e cittadini.

Nel corso dell’assemblea Anci Moricca, ha presentato Pari, la nuova piattaforma realizzata da PagoPa per l’erogazione di bonus e incentivi welfare. “Pari rappresenta l’ultimo tassello di un sistema integrato di servizi che punta a semplificare la vita delle persone e il lavoro degli enti”, ha spiegato.

Pari è già operativa e nei prossimi giorni consentirà l’erogazione del bonus elettrodomestici permettendo una gestione digitale, uniforme e trasparente dei benefici destinati ai cittadini.

Moricca ha evidenziato come Parisi inserisca in un percorso più ampio di innovazione che comprende la gestione dei pagamenti, l’app IO e Send: elementi che, insieme, costituiscono l’infrastruttura digitale pubblica su cui si basa la modernizzazione dei servizi erogati dai Comuni.

