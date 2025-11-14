Old Trafford MANCHESTER, ENGLAND - FEBRUARY 02: Kobbie Mainoo of Man. United runs in the field during the Premier League 2024/25 Matchweek 24 match between Manchester United, ManU FC and Crystal Palace FC at Old Trafford on February 02, 2025 in Manchester, England. Richard Callis / SPP PUBLICATIONxNOTxINxBRAxMEX Copyright: xRichardxCallisx/xSPPx spp-en-RiCa-RC5_Manchester_Crystal_02Feb2025_EN080
Mediaset: “Mainoo e non solo per il centrocampo”

By Giovanni Esposito
Il Napoli tornerà sul mercato a Gennaio. L’obbiettivo sarà rinforzare il centrocampo. Quello stesso centrocampo che, ad oggi, é attanagliato dagli infortuni. Secondo Sportmediaset, sono due i nomi che il Napoli insegue per rafforzare la mediana: Atta e Mainoo.

In cima alla lista dei preferiti c’è Arthur Atta: il francese dell’Udinese, rivelazione di questo scorcio di stagione, è valutato circa 20 milioni. I club si parlano, ma l’intenzione dei friulani è quello di trattenerlo fino all’estate. Resta sempre aperta la pista che porta a Kobbie Mainoo, 20enne gioiellino del Manchester United ai ferri corti con il manager Amorim. Per lui solo 7 presenze e 138 minuti in Premier, oltre ai 90′ giocati in Carabao Cup. L’ostacolo principale è rappresentato dall’alto costo del cartellino, 50 milioni di euro, che di fatto esaurirebbe il tesoretto messo a disposizione da De Laurentiis per gennaio.

