Adnkronos News

Manovra, la carica degli emendamenti

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Carica di emendamenti alla manovra 2026. La scadenza per la presentazione era stata fissata per oggi alle 10 in commissione Bilancio del Senato. 

Factory della Comunicazione

Sono 1.671 quelli presentati dal Movimento 5 Stelle. A questi si aggiungono 38 ordini del giorno. Lo si apprende da fonti parlamentari. Gli emendamenti alla manovra presentati dal Pd sono 1.160. A questi si aggiungono altre 16 proposte di modifica in comune con Italia Viva, Avs e Movimento 5 Stelle. Sono 533 gli emendamenti presentati alla legge di Bilancio da Avs, 354 quelli di Italia Viva. 

economia

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Omicidio Giulia Cecchettin, ergastolo definitivo per Filippo Turetta

Adnkronos News

Metro Italia, SquisITA-l’Italia in un boccone per promuovere eccellenze

Adnkronos News

Milano, il 19 novembre Istituto storia Risorgimento premia eccellenze

Adnkronos News

Manovra, Ballarè (Manageritalia): “Segnali positivi ma serve visione di lungo…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.