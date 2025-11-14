NewsCalcioNapoli

Longari: “Amma faticà cchiù assaje si è rivoltato come un boomerang verso chi lo ha ideato”

Ecco le sue parole

By Vincenzo Buono
0

Il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari ha scritto nel suo editoriale del momento difficile che sta vivendo in stagione il Napoli e ha parlato anche di Conte, ecco le sue parole: “Sono stati ben 16 i giocatori del Napoli ad avere accusato problemi fisici da luglio in poi, e quasi tutti di natura muscolare. Al punto che in alcune circostanze si sono verificate addirittura delle ricadute a stretto giro di posta dal primo problema. Un dato che mette inevitabilmente in discussione anche la metodologia di lavoro fisico svolta dall’estate in poi e che fa trovare riscontro alle critiche che sono state mosse da alcuni dei calciatori partenopei appena hanno avuto l’occasione di parlare con la stampa o con il proprio selezionatore lontano da Castel Volturno. Come se per ironia della sorte, il motto coniato a inizio stagione: “Amma faticà cchiù assaje” si sia rivoltato come un boomerang verso chi lo ha ideato. E che ha scelto di prendersi qualche giorno di vacanza proprio adesso”, si legge.

