L’infortunio di Anguissa è una tegola pesante, specie in questo momento fragile

L’infortunio di Frank Anguissa arriva in un momento semplicemente delicato per il Napoli, che per un leader per almeno dieci settimane. Il Corriere dello Sport scrive: “L’aggettivo per definire la sua assenza, invece, non è ipotetico ma certificato: pesantissima. Un guaio enorme, grande quanto la leadership di un calciatore difficilmente sostituibile, se non addirittura insostituibile nell’economia del gioco della squadra. Del resto, è di uno dei migliori centrocampisti al mondo che parliamo. Completo, incisivo, decisivo in due fasi. Quattro gol e due assist in 15 partite tra campionato e Champions – 14 da titolare -, un impatto che probabilmente non ha eguali in questo Napoli. Una botta, una mazzata che aggrava le fragilità di un momento delicatissimo e caratterizzato da problemi di ogni tipo. Troppi, tutti insieme: non sembra vero, ma è così che stanno le cose. Nel breve periodo, e in attesa di capire le condizioni e i tempi del rientro di Gilmour, le soluzioni a disposizione sono due: Elmas e Vergara, talento del vivaio che Conte ha fatto esordire in Serie A al Mapei con il Sassuolo, alla prima di campionato, e che dall’epoca non ha più visto il campo. Poi, a gennaio, spazio a un mercato a questo punto inevitabile”.

Factory della Comunicazione