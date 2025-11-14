Le formazioni della serata: Lobotka titolare, Lang in panchina

Tra gli azzurri: Lobotka gioca titolare con la Slovacchia; panchina invece per Lang con l’Olanda.
SLOVACCHIA – IRLANDA DEL NORD
Ore 20:45
Slovacchia (4-3-3)
Dúbravka; Gyömbér, Škriniar (C), Obert, Hancko; Bero, Lobotka, Rigo; Ďuriš, Strelec, Haraslín
Irlanda del Nord (3-4-2-1)
Peacock-Farrell; McNair, Ballard, McConville; Devenny, Saville, Bradley (C), Hume; Price, Lyons; Charles
POLONIA – OLANDA
Ore 20:45
Polonia (4-4-1-1)
Grabara; Cash, Kędziora, Ziółkowski, Kiwior; Skóras, Szymański, Zieliński, Zalewski; Kamiński; Lewandowski (C)
Olanda (4-2-3-1)
Verbruggen; Van de Ven, Van Dijk (C), Timber, Geertruida; De Jong, Gravenberch; Gakpo, Kluivert, Malen; Depay