Le formazioni della serata: Lobotka titolare, Lang in panchina

By Vincenzo Buono
Tra gli azzurri: Lobotka gioca titolare con la Slovacchia; panchina invece per Lang con l’Olanda.

SLOVACCHIA – IRLANDA DEL NORD

Ore 20:45

Slovacchia (4-3-3)

Dúbravka; Gyömbér, Škriniar (C), Obert, Hancko; Bero, Lobotka, Rigo; Ďuriš, Strelec, Haraslín

Irlanda del Nord (3-4-2-1)

Peacock-Farrell; McNair, Ballard, McConville; Devenny, Saville, Bradley (C), Hume; Price, Lyons; Charles

POLONIA – OLANDA

Ore 20:45

Polonia (4-4-1-1)

Grabara; Cash, Kędziora, Ziółkowski, Kiwior; Skóras, Szymański, Zieliński, Zalewski; Kamiński; Lewandowski (C)

Olanda (4-2-3-1)

Verbruggen; Van de Ven, Van Dijk (C), Timber, Geertruida; De Jong, Gravenberch; Gakpo, Kluivert, Malen; Depay

