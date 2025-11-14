Jovanotti: “Io prossimo conduttore di Sanremo? Solo insieme a Fiorello”

(Adnkronos) – Niente Festival di Sanremo 2026 per Jovanotti. L’artista, a margine della presentazione alla stampa del progetto live ‘L’arca di Lorè – Jova Summer Party’ e del nuovo disco ‘Niuiorcherubini’, ufficializza che a febbraio del prossimo anno non farà ‘capolino’ all’Ariston. “Ogni volta che vado a Sanremo me la godo ma quest’anno non ci sarò”, dice. Proprio lo scorso anno la performance all’Ariston aveva segnato il suo ritorno sulle scene dopo il complicato infortunio in bicicletta.

Factory della Comunicazione

L’artista esclude anche un futuro nel ruolo di direttore artistico: “Non è tra i miei obiettivi e non so se alla mia portata”. Ma potrebbe tornare a Sanremo a una condizione speciale? “Come conduttore, se un giorno Fiorello torna a Sanremo e mi vuole, io ci vado”, dice Jovanotti, precisando subito con una risata la natura scherzosa della sua offerta: “Ma lo dico solo perché lui ha già detto che non tornerà”. Ma “mai dire mai”.

Intanto, promette, Sanremo “lo guarderò come tutti gli anni”. E conclude: “Faccio un grande in bocca al lupo a Carlo Conti e a tutti gli artisti che parteciperanno”.

—

spettacoli

[email protected] (Web Info)