“Il suo problema è uno: è incapace di gestire i due traguardi”

By Emanuele Arinelli
Paolo De Paola Sportitalia ha commentato la stagione del Napoli e si è soffermato in modo particolare sul lavoro dell’allenatore. Le sue parole riportate da TuttoNapoli:

 

“Conte è riuscito nell’impresa di rimanere da solo. L’unico a difenderlo ufficialmente è De Laurentiis. Il suo problema è uno: è incapace di gestire i due traguardi, Champions e campionato. L’ansia Champions lo ha mandato in crisi.

L’ossatura della squadra è la stessa ma ora non rende al massimo. Dico a Conte che non si deve solo entrare nella testa dei giocatori perché anche tatticamente l’allenatore deve dare qualcosa. Gasperini non entra nella testa dei giocatori, li mette bene in campo e fa emergere un gioco di squadra.

Del Napoli dell’anno scorso non c’è nulla ora”.

