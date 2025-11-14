Adnkronos News

Il primo esercito di robot, l’annuncio dalla Cina

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Il primo ‘esercito’ di umanoidi arriva dalla Cina. La Ubtech Robotics, azienda che si definisce leader nel settore degli ‘humanoid robots’, con un video ha presentato l’esercito di Walker S2, i robot che verranno consegnati a partner e clienti. “Il futuro dell’automazione industriale è qui”, annuncia la Ubtech con una clip che risulta per certi versi inquietante. 

Factory della Comunicazione

 

Il Walker 2 viene descritto come “l’unico robot umanoide ad aver ottenuto il premio Platinum ai MUSE Design Awards 2025, a dimostrazione della forza della Cina nell’innovazione della progettazione di robot umanoidi e nelle applicazioni industriali”. 

Tra le qualità della ‘creatura’, come evidenzia la carta d’identità diffusa dall’azienda, spicca la capacità di cambiare autonomamente la batteria. Il Walker 2 può compiere l’operazione in 3 minuti e per questo può operare 24 ore al giorno senza mai fermarsi. Da solo. 

Il robot umanoide è alto 1,76 e pesa 70 chili. Si muove alla velocità di 2 metri al secondo. Si piega avanti e indietro, può ruotare completamente il busto. E’ ambidestro, con una mano può afferrare oggetti pesanti e può sollevarne anche con un solo dito. Insomma, secondo la Ubtech Robotics, il lavoratore ideale. 

 

 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

