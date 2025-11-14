Il Mattino- Una figurina speciale per Bruno Pesaola

Un figurina speciale in occasione dei 100 anni dalla sua nascita: questo l’omaggio che l’associazione “Figurine Forever” ha deciso di dedicare a Bruno Pesaola. Ma questa non è solo l’unica iniziativa. A riferirlo è “Il Mattino”.

“Nel centenario della nascita di Bruno Pesaola (28 luglio 1925), il celebre Petisso, figura mitica legata alla città e alla squadra, un’iniziativa vuole ricordarlo. Con la figurina, emessa in edizione limitata dall’associazione “Figurine Forever” riservata a quanti assisteranno alla presentazione e alla proiezione del docufilm “Maradona San Gennaro e lo sciopero dei miracoli“ in cui, insieme a Patrizio Rispo, è protagonista nei panni del “Pibe de oro” il figlio del Petisso, Diego Pesaola in arte Zap Mangusta, che sarà presente alla serata in programma giovedi 20 alle 20.30 al cineteatro La Perla