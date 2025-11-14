Il Mattino- Una figurina speciale per Bruno Pesaola
Un figurina speciale in occasione dei 100 anni dalla sua nascita: questo l’omaggio che l’associazione “Figurine Forever” ha deciso di dedicare a Bruno Pesaola. Ma questa non è solo l’unica iniziativa. A riferirlo è “Il Mattino”.
“Nel centenario della nascita di Bruno Pesaola (28 luglio 1925), il celebre Petisso, figura mitica legata alla città e alla squadra, un’iniziativa vuole ricordarlo. Con la figurina, emessa in edizione limitata dall’associazione “Figurine Forever” riservata a quanti assisteranno alla presentazione e alla proiezione del docufilm “Maradona San Gennaro e lo sciopero dei miracoli“ in cui, insieme a Patrizio Rispo, è protagonista nei panni del “Pibe de oro” il figlio del Petisso, Diego Pesaola in arte Zap Mangusta, che sarà presente alla serata in programma giovedi 20 alle 20.30 al cineteatro La Perla
Un doppio appuntamento per celebrare Napoli e i suoi miti ma anche per sostenere una causa concreta: il ricavato sarà destinato ai Maestri di Strada Onlus, la realtà di Ponticelli impegnata ogni giorno nell’educazione e nel riscatto sociale dei giovani. In occasione della proiezione il pubblico potrà acquistare una delle 240 copie numerate della figurina solidale Celebrative Sticker #163 dedicata a Bruno Pesaola, scegliendo tra la versione che lo ritrae come giocatore o quella come allenatore del Napoli. Il numero non è casuale: 240 sono le partite disputate dal Petisso con la maglia azzurra. Una scelta simbolica e affettuosa per un oggetto da collezione che diventa gesto d’amore verso la città e strumento di solidarietà concreta.
Successivamente ci sarà la proiezione del film “Maradona San Gennaro e lo sciopero dei miracoli“ di Giulio Gargia”.