L’ex portiere Simone Braglia ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà. Le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

Napoli, che ne pensa della ‘vacanza’ di Conte?

“Mi domando: ma è corretto che oggi nel calcio i giocatori decidano di fare o di non fare un certo tipo di allenamento, visto che è il loro lavoro? Poi possiamo dire tutto sui comportamenti di Conte, con certe parole deprecabili ma dette per capire se il gruppo è con lui o meno. Anche se la società è alla mercè dei giocatori, prima o poi il sistema implode.

Per me è sbagliato da parte dei giocatori rifiutarsi di fare certi allenamenti. E’ giusto che i giocatori impongano di cambiare l’allenatore?”.