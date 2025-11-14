NewsCalcioIn Evidenza

“E’ giusto che i giocatori impongano di cambiare l’allenatore?”

By Emanuele Arinelli
0

L’ex portiere Simone Braglia ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà. Le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

 

Factory della Comunicazione

Napoli, che ne pensa della ‘vacanza’ di Conte?
“Mi domando: ma è corretto che oggi nel calcio i giocatori decidano di fare o di non fare un certo tipo di allenamento, visto che è il loro lavoro? Poi possiamo dire tutto sui comportamenti di Conte, con certe parole deprecabili ma dette per capire se il gruppo è con lui o meno. Anche se la società è alla mercè dei giocatori, prima o poi il sistema implode.

Per me è sbagliato da parte dei giocatori rifiutarsi di fare certi allenamenti. E’ giusto che i giocatori impongano di cambiare l’allenatore?”.

Potrebbe piacerti anche
News

Andrea D’Amico, procuratore di Lorenzo Insigne: “Insigne per le sue…

News

Del Genio: “Do una percentuale molto bassa alla permanenza di Conte per…

News

Bucchioni su Conte: “Lui ha capito che la squadra non lo segue”

News

Longari: “Amma faticà cchiù assaje si è rivoltato come un boomerang verso chi…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.