Del Genio: “Do una percentuale molto bassa alla permanenza di Conte per l’anno prossimo”

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di “4-4-2”, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Do una percentuale molto bassa alla permanenza di Conte per l’anno prossimo. Ad oggi rispondo bassa. Mi verrebbe da dire quasi 0%, ma dico un 10%. Poi però bisogna anche dire che le cose nel calcio cambiano velocemente ed è possibile che possa restare, come da sue dichiarazioni. Lui il terzo anno al Napoli l’ha nominato più volta. Quindi nei programmi c’è. Non so se c’è ancora o c’era prima. Forse meglio c’era, perché dopo gli ultimi accadimenti pare che questa intenzioni traballi. Ma magari può tornare a essere di nuovo la prima opzione quella della permanenza. Staremo a vedere perché nel calcio cambia tutto velocemente”.

Factory della Comunicazione