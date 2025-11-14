CdS Campania – “FATEVI BENEDIRE”. L’ultima colonna spezzata, il camerunense out 10 settimane

Lesione di alto grado al bicipite femorale sinistro con il Camerun: Frank salterà la Coppa d’Africa e rientrerà a fine gennaio

Il Napoli perde anche Anguissa: starà fuori per dieci settimane

T utto, tristemente, previsto. Piovono guai sul Napoli, un diluvio, una tempesta di sfortuna, una goccia cinese tira l’altra tra onde altissime: l’ultima ha travolto Frank Zambo Anguissa, il totem del centrocampo, una delle colonne del tempio che ora dovrà stare fuori per più di due mesi. Una decina di settimane, o giù di lì. Proprio nel momento peggiore, di confusione e incertezze acuite dall’assenza di Conte: «Anguissa, infortunatosi in nazionale, si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo», l’inesorabile nota del club. Un centrocampo sbriciolato dalla rivoluzione dei bicipiti femorali: quello destro ha eliminato De Bruyne fino a un tempo non ancora definibile ma comunque abbastanza lungo da trascinare il recupero alla fine dell’inverno, mentre l’altro ha tradito Frank al primo allenamento del primo giorno con il Camerun a Rabat, in vista della partita contro la Repubblica del Congo per andare al Mondiale. Entrambi torneranno nel 2026.

