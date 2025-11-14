Adnkronos News

Atp Finals, Zverev-Auger Aliassime vale l’ultimo posto in semifinale – Il match in diretta

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Dopo il successo di Jannik Sinner contro Ben Shelton, il venerdì sera delle Atp Finals mette sul piatto la sfida tra Alexander Zverev e Felix Auger-Aliassime. Il big match di oggi, 14 novembre, regalerà al vincitore la qualificazione in semifinale contro Carlos Alcaraz. Si comincia non prima delle 20:30. 

Factory della Comunicazione

Dove vedere Zverev-Auger Aliassime? Il confronto sarà visibile su Sky Sport Tennis (canale 203), ma anche in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv. 

Alcaraz aspetta il vincitore nella semifinale di domani sera alle 20:30. Nell’altra semifinale, Sinner sfida De Minaur.  

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Diabete tipo 1, ok a nuova terapia per rallentare la malattia

Adnkronos News

Campania, Meloni: “Può essere il motore di sviluppo del Mezzogiorno”

Adnkronos News

Consorzio Formaggi Valtellina Casera e Bitto compie 30 anni

Adnkronos News

Ucraina, Crosetto: “Assurdo non continuare ad aiutare Kiev”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.