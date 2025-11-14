NewsCalcioNapoli

ANSA, De Laurentiis: “Ho prestato Rrahmani e Anguissa e sono tornati sfasciati”

Ecco le parole del presidente

By Vincenzo Buono
(ANSA) – NAPOLI, 14 NOV – “Ho prestato Rrahmani ed è tornato sfasciato, Anguissa è tornato sfasciato. Non si può andare avanti così. Quando ci sono i campionati devo arrivare fino alla fine senza interruzioni, bisogna avere meno squadre, fare meno partite”. Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in video collegamento a ‘Motore Italia, edizione America’s Cup’. “I giocatori prendono uno stipendio dalle società – ha aggiunto – e le società devono poter decidere se mandarli nelle Nazionali o no. Se un giocatore si infortuna in Nazionale, si deve riaprire una finestra di mercato e ci devono risarcire. Ma sembra che alla Fifa e all’Uefa dei campionati nazionali non interessi nulla”.

Fonte: ANSA

