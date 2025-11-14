NewsCalcioRassegna Stampa

Anguissa salterà le quattro competizioni più la Coppa d’Africa

Il centrocampista del Napoli, Frank Anguissa, infortunatosi, salterà tante partite e praticamente tutte e quattro le competizioni in cui è impegnato il Napoli, più la Coppa d’Africa. Il Corriere dello Sport scrive: “A conti fatti, Anguissa salterà una serie di partite tanto lunga quanto fondamentale su quattro fronti: campionato, Coppa Italia, Champions, Supercoppa italiana. E di conseguenza darà forfait anche in Coppa d’Africa, in agenda dal 21 dicembre – a ridosso della finale di Supercoppa a Riyad – al 18 gennaio 2026 in Marocco. Proprio l’angolo di mondo in cui s’è infortunato martedì. Nell’ottica del Napoli, dicevamo, mancherà tanto per cominciare dopo la sosta contro l’Atalanta, sabato prossimo al Maradona, e a seguire con il Qarabag, la Roma, il Cagliari in Coppa Italia, la Juventus di Spalletti, il Benfica, l’Udinese, il Milan a Riyad, nell’eventuale finale successiva, con la Cremonese, la Lazio, il Verona, l’Inter, il Parma, il Sassuolo, il Copenaghen”.

