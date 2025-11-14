NewsCalcioIn Evidenza

Andrea D’Amico, procuratore di Lorenzo Insigne: “Insigne per le sue caratteristiche piace alla Lazio”

By Emanuele Arinelli
0

Andrea D’Amico, procuratore tra gli altri di Lorenzo Insigne, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni. Le sue parole riportate da TuttoNapoli:

Factory della Comunicazione

“Le operazioni a gennaio sono sempre difficili, bisogna scegliere giocatori che siano in grado di dare un apporto immediato alla causa. Bisogna anche fare i conti con valutazioni che alle volte sembrano molto esagerate. La classifica è corta e tutto può succedere.

Ai Mondiali dobbiamo andare, comunque è molto grave che da 12 anni non partecipiamo. Una generazione dei nostri ragazzi non ha visto i Mondiali. Si possono mettere delle regole sportive per tutelare la nostra Nazionale, in campo ci devono essere un tot di italiani e servono per dare vita e lustro al nostro movimento. 

 

Insigne?

Ci siamo quasi, però non ti do bombe. Insigne per le sue caratteristiche piace alla Lazio, il problema è il mercato bloccato. Vediamo cosa succede, è una cosa a cui lavoriamo da tempo, ma ci sono anche altre situazioni in ballo. Bisogna avere rispetto per le squadre. Se si dicono cose di mercato prima poi è facile che saltano.

Insigne merita di giocare ad alti livelli. Tutti sperano di prendere giocatori giovani per poi rivenderli e fare plusvalenze. Però anche un giocatore di 34 anni serve per ottimizzare per valorizzare i giocatori che hai in rosa”.

Potrebbe piacerti anche
News

Del Genio: “Do una percentuale molto bassa alla permanenza di Conte per…

News

Bucchioni su Conte: “Lui ha capito che la squadra non lo segue”

News

Longari: “Amma faticà cchiù assaje si è rivoltato come un boomerang verso chi…

News

Le formazioni della serata: Lobotka titolare, Lang in panchina

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.