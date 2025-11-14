Alex Meret, dopo la Supercoppa il portiere potrebbe tornare in campo

Il portiere del Napoli Alex Meret fa compagni ai suoi compagni in infermeria per una frattura al piede, che sta curando, e anche per lui i tempi di rientro sono lunghi, ma per la Supercoppa potrebbe tornare n campo. Il Corriere dello Sport scrive: “Lo stesso non si può dire di Alex Meret, fermo per la frattura del secondo metatarso del piede destro. Dopo gesso e riabilitazione, il portiere dovrebbe tornare dopo la Supercoppa, con due mesi complessivi di stop che si chiuderanno a fine dicembre”.

Factory della Comunicazione