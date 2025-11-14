NewsCalcioRassegna Stampa

Alex Meret, dopo la Supercoppa il portiere potrebbe tornare in campo

By Emilia Verde
0

Il portiere del Napoli Alex Meret fa compagni ai suoi compagni in infermeria per una frattura al piede, che sta curando, e anche per lui i tempi di rientro sono lunghi, ma per la Supercoppa potrebbe tornare n campo. Il Corriere dello Sport scrive: “Lo stesso non si può dire di Alex Meret, fermo per la frattura del secondo metatarso del piede destro. Dopo gesso e riabilitazione, il portiere dovrebbe tornare dopo la Supercoppa, con due mesi complessivi di stop che si chiuderanno a fine dicembre”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

L’infortunio di Anguissa è una tegola pesante, specie in questo momento fragile

News

Lukaku accelera i tempi, Conte spera di riaverlo prima del 18 dicembre

News

Dopo la sosta l’infermeria potrebbe cominciare a svuotarsi, a partire da…

News

Anguissa salterà le quattro competizioni più la Coppa d’Africa

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.