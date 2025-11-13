Una cinquantina a gennaio in supporto ai duecento già investiti

Sembra quasi scontato che il mercato di gennaio non “scivolerà” addosso al Napoli. In estate si parlava di un vice Di Lorenzo ed un vice Anguissa, adesso sembra sia diventato un obbligo intervenire. Chissà se solo in mediana o anche altrove. Il Mattino scrive: “Quasi 200 milioni impegnati appena sei mesi fa, un’altra cinquantina potrebbero essere sul piatto per il prossimo gennaio. Il mercato invernale a De Laurentiis non è mai piaciuto, non sarà una soluzione nemmeno questa volta. Ma un aiuto, quello potrebbe esserlo: sulla carta, a questo Napoli non serve molto. Gli occhi vanno sul centrocampo che ha già perso De Bruyne, ha fuori Gilmour, perderà Anguissa per il torneo delle nazionali in Africa almeno un mese. Ma servirà, per questo, un intervento immediato, che nei primi giorni del mese possa permetterti di avere già a disposizione qualcuno. Manna sta guardando in Premier League non solo per quel Mainoo che è ovviamente sulla lista, i profili che piacciono sono più di uno ma sempre Under 23 per necessità di lista. Come Atta dell’Udinese, uno dei nuovi gioiellini della A. L’infortunio di Lukaku e l’assalto a Hojlund nel finale della scorsa sessione estiva ha spostato le necessità, regalare a Conte anche un nuovo esterno non sarebbe una cattiva idea. Da Norton–Cuffy a Hudson–Odoi (che piaceva in estate, oggi sarebbe una operazione complicata) non si potrà sbagliare l’investimento.

Factory della Comunicazione