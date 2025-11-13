NewsCalcioNapoli

UFFICIALE – Supercoppa Italiana, in vendita i biglietti di Napoli-Milan: tutte le info

By Riccardo Cerino
EASPORTS FC SUPERCUP 2025/2026
BIGLIETTI E PREZZI SEMIFINALI

Si riportano di seguito le informazioni relative alla vendita dei biglietti per le gare di semifinale della EA SPORTS FC Supercup 2025/2026, in programma a Riyadh (Arabia Saudita) il 18 e il 19 dicembre 2025.
Le informazioni riguardanti la Finale verranno pubblicate successivamente.

Sela Sport, partner per l’organizzazione dell’evento, si avvarrà della collaborazione dell’Autorità del Turismo Saudita per la vendita dei tagliandi di tutte e tre le partite. I biglietti per i tifosi sono in vendita sul sito https://webook.com/en.

Per poter entrare in Arabia Saudita ogni tifoso dovrà procedere in autonomia con la richiesta del visto turistico elettronico, seguendo la procedura indicata sul sito https://visa.visitsaudi.com/.

 

NAPOLI-MILAN
In programma giovedì 18 dicembre 2025 (ore 22.00 local time – ore 20.00 ora italiana) presso l’“Al-Awwal Park Stadium” – Riyadh. Ai sostenitori del Napoli sarà destinata la curva di sinistra (settori C e D), mentre ai sostenitori del Milan sarà destinata la curva di destra (settori K e J).

 

BIGLIETTI        PREZZO (in euro)
Categoria 1       46
Categoria 2       39
Categoria 3       23
Categoria 4       16

 

 

Fonte: legaseriea.it

 

