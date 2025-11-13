Stipendi club europei: nelle prime posizioni ci sono quattro calciatori del Napoli!

Il Cies, il centro internazionale degli studi sullo sport diretto dal professore svizzero Raffaele Poli, ha redatto una singolare classifica. È quella degli stipendi lordi che, come riporta il quotidiano Il Mattino, i calciatori dei campionati europei dovrebbero percepire in base ai minuti giocati, tasso di presenze nelle precedenti stagioni e livello del torneo.
Al vertice della top 100 del Cies c’è il francese Mbappé, stella del Real Madrid, con un ingaggio di 22,8 milioni lordi. Sono quattro i calciatori del Napoli: De Bruyne con 12 milioni, Lukaku 10.9, Politano 9.8 e McTominay 9.6.