Stipendi club europei: nelle prime posizioni ci sono quattro calciatori del Napoli!

By Riccardo Cerino
Il Cies, il centro internazionale degli studi sullo sport diretto dal professore svizzero Raffaele Poli, ha redatto una singolare classifica. È quella degli stipendi lordi che, come riporta il quotidiano Il Mattino, i calciatori dei campionati europei dovrebbero percepire in base ai minuti giocati, tasso di presenze nelle precedenti stagioni e livello del torneo.
 

Al vertice della top 100 del Cies c’è il francese Mbappé, stella del Real Madrid, con un ingaggio di 22,8 milioni lordi. Sono quattro i calciatori del NapoliDe Bruyne con 12 milioni, Lukaku 10.9, Politano 9.8 e McTominay 9.6.
