Stipendi club europei: nelle prime posizioni ci sono quattro calciatori del Napoli!

Il Cies, il centro internazionale degli studi sullo sport diretto dal professore svizzero Raffaele Poli , ha redatto una singolare classifica. È quella degli stipendi lordi che, come riporta il quotidiano Il Mattino, i calciatori dei campionati europei dovrebbero percepire in base ai minuti giocati, tasso di presenze nelle precedenti stagioni e livello del torneo.